POL-PPWP: PKW beschädigt

Am Freitagmittag befuhr ein Ehepaar mit seinem PKW die Kindsbacher Straße in Mackenbach, auf der ihnen an einer Engstelle ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Der Fahrer dieses Wagens war offensichtlich trotz des bevorrechtigten, entgegenkommenden Ehepaars an parkenden Fahrzeugen auf seiner Fahrbahnseite vorbeigefahren. Um ein Passieren der Engstelle für alle Beteiligten zu ermöglichen, wich das Ehepaar mit seinem PKW nach rechts auf den Gehweg aus. Gerade in diesem Moment vernahmen die Eheleute einen Knall, der sie veranlasste, wenige Meter weiter am Fahrbahnrand anzuhalten. Bei der Nachschau stellten sie an ihrem Fahrzeug einen Einschlag an der Windschutzscheibe und Lackabsplitterungen auf der Motorhaube und einen auf der Fahrbahn liegenden Schraubendreher fest. Weiterhin sahen sie sich mit einem wild gestikulierenden Anwohner konfrontiert, der den Schraubendreher aufhob und damit in seinen Garten ging. Offenbar hatte sich der Mann zuvor dermaßen über das Befahren des Gehwegs echauffiert, dass er das Fahrzeug mit dem Gegenstand bewarf. Die Beteiligten wurden vor Ort von den eingesetzten Beamten angetroffen und befragt. Nach der Sachverhaltsaufnahme konnte das Ehepaar weiterfahren. Der beschuldigte Anwohner wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten müssen. |pvd

