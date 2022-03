Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kinder werfen Stein von Brücke - Pkw-Fahrerin glücklicherweise unverletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Frankfurter Straße 20.03.2022, 13.35 Uhr

Am Sonntagnachmittag warfen bisher unbekannte Kinder Steine von einer Brücke an der Frankfurter Straße auf den vorbeifahrende VW Beetle einer 63-jährigen Wolfsburgerin. Glücklicherweise wurde weder die Fahrerin verletzt noch das Fahrzeug beschädigt.

Die 63-Jährige war am frühen Sonntagnachmittag mit ihrem Beetle-Cabrio von Fallersleben kommend auf der Frankfurter Straße unterwegs. Auf der Fußgängerbrücke zwischen dem Kölner Ring und der Neubrandenburger Straße bemerkte die Pkw-Fahrerin vier dunkel gekleidete Kinder, die etwa 10 bis 12 Jahre alt waren. Plötzlich trat ein Kind an das Brückengeländer und warf einen Stein herunter, als die 63-Jährige unter der Brücke durchfuhr. Die Wolfsburgerin hatte aufgrund des schönen Wetters das Verdeck ihres Cabrios geöffnet, so dass es zu keinem Schaden an dem Pkw kam. Nur durch einen glücklichen Zufall wurde jedoch verhindert, dass die Wolfsburgerin selbst von dem Stein getroffen und verletzt wurde.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich davor, Gegenstände von Brücken zu werfen. Es handelt sich nicht um Streiche, sondern um gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, deren Folgen nicht absehbar sind. Im schlimmsten Fall kann es zu schweren Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten oder tödlich verletzten Personen kommen. Eltern sollten ihre Kinder ebenso über diese Gefahren aufklären, da die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung oftmals nicht wahrnehmen.

Zeugen, die Hinweise zu den Kindern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei am Detmeroder Markt unter der Telefonnummer 05361/8487616 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell