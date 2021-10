Polizei Bochum

POL-BO: Verdächtiger Gegenstand in der Polizeiwache in Herne

Herne (ots)

Am heutigen 25. Oktober, gegen 11.30 Uhr, wurde in einem Vorraum zur Polizeiwache in Herne an der Bebelstraße von einer unbekannten Frau ein verdächtiger Rucksack zurückgelassen.

Um sicherzustellen dass von diesem keine Gefahr ausgeht, wurde zur Bewertung ein Experte des Landeskriminalamtes NRW hinzugezogen.

Aus Sicherheitsgründen wurde die Polizeiwache geräumt und der Straßenbereich vor dem Gebäude gesperrt.

Die Einsatzbewältigung durch die Polizei Herne war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

Nach Prüfung durch das Landeskriminalamt stellte sich der Inhalt des Rucksacks als ungefährlich heraus.

