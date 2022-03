POL-WOB: Wolfsburg Kaufhof - Raub eines Smartphones

Wolfsburg (ots) - 38440 Wolfsburg, Saarstraße 37 20.03.2022, 02:06 Uhr Am Sonntagmorgen, um 02:06 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Saarstraße 37. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt über einen Nebeneingang des Geschäfts und entwendete im Anschluss eine Vielzahl an Zigarettenstangen aus dem Verkaufstresen. Die Höhe des ...

