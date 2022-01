Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Linz am Rhein (ots)

Unbekannter Täter beschädigt in der Zeit vom 11.01. - 12.01. insgesamt vier PKW auf einem öffentlich zugänglichen Privatgelände an der B42 in der Ortslage Linz am Rhein, indem er mittels eines spitzen Gegenstandes an mehreren Fahrzeugteilen lange und tiefe Kratzer herbeiführte. An einem PKW wurde zudem die vordere Stoßstange teilweise abgerissen.

Alle beschädigten PKW stehen im Eigentum eines örtlichen Gebrauchtwagenhändlers, der somit einen Schaden von ca. 15.000EUR zu beklagen hat.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Linz am Rhein telefonisch unter der 02644-9430 oder per E-Mail unter pilinz@polizei.rlp.de entgegen.

