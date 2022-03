Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Alkoholisierter Fahrzeugführer touchiert Betonpoller

Wolfsburg (ots)

38461 Danndorf, Grafhorster Straße Ecke Am Brande 19.03.2022, 02:36 Uhr

Am Samstag, um 02:36 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Grafhorster Straße Ecke Am Brande in Danndorf.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort befand sich der PKW auf dem dortigen Grünstreifen vor einem Baum.

Durch das seitliche Abkommen von der Fahrbahn wurde ein Betonpoller derart umgefahren, dass der Fahrzeugführer seinen PKW nicht mehr eigenständig zurücksetzen konnte.

Während der Maßnahme konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 27jährigen Mann einen Wert von 0,78 Promille.

Dem Grafhorster wurde daraufhin eine Blutprobe von einem Arzt im Klinikum Wolfsburg entnommen.

Gegen ihn wurde im Anschluss ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell