Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verfolgungsfahrt - Polizei sucht Zeugen

Zell (Mosel) / Traben-Trarbach (ots)

Am Donnerstagabend, 17.02.2022 wurde eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Zell auf einen grünen Audi A4, älteren Baujahrs, aufmerksam, der auf der B 53 von Zell kommend in Fahrtrichtung Traben-Trarbach ohne amtliche Kennzeichen geführt wurde. Aufgrund dessen sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Die Zivilstreife konnte sodann feststellen, dass der PKW auf einen Schotterparkplatz fuhr und dort zum Stehen kam. Nach dem sich die Zivilstreife gerade hinter den PKW positioniert hatte, beschleunigte dieser und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Traben-Trarbach davon. In Wolf konnte das Fahrzeug dann in unbekannte Richtung flüchten. Am späten Abend konnte der besagte Audi aufgefunden werden. Zwecks Spurensicherung zur Ermittlung des Fahrers wurde dieser sichergestellt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Audi daraufhin ab. Die Polizei Zell sucht nun Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können. Des Weiteren werden Zeugen gebeten sich zu melden, die möglicherweise durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden. Die Polizei Zell nimmt Hinweise unter 06542/98670 entgegen.

