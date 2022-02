Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Schmorender Wasserkocher sorgt für Brandalarm in Seniorenresidenz

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 21.02.2022, gegen 22:20 Uhr, hat ein schmorender Wasserkocher den Brandalarm in einer Seniorenresidenz in Steinen ausgelöst. Das Küchengerät stand versehentlich auf einer eingeschalteten Herdplatte. Die dadurch verursachte Rauchentwicklung sorgte für die Alarmierung der Feuerwehr. Nach dem Durchlüften des Gebäudes war dieses wieder uneingeschränkt nutzbar. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und ca. 30 Kameraden im Einsatz.

