Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Minseln: Einbrecher stiehlt iPads und Mobiletelefone - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 21.02.2022, verschafften sich Unbekannte über einen Anbau Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Hohe-Flum-Weg. Der oder die Täter entwendeten aus dem Wohnzimmer zwei iPads, ein iPhone und ein Samsung-Handy. Der Tatzeitraum lag genau zwischen 23.45 Uhr und 06.00 Uhr am Montagmorgen. Das Polizeirevier Rheinfelden (07623/74040) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Hohe-Flum-Weg gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell