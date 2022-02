Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/Karsau: Gelbe Säcke brennen in Sortieranlage

Freiburg (ots)

In einem Recyclingbetrieb kam es am Montag, 21.02.2022, gegen 18.30 Uhr, in einer Sortieranlage zu einem kleineren Brand. Vermutlich durch einen unsachgemäß entsorgten Akku fing der Plastikmüll in einer Halle an zu brennen. Durch die Werksfeuerwehren zweier anderer Firmen und die automatisch ausgelöste Löschanlage konnte der Brand schnell und vollständig gelöscht werden. An der Sortieranlage entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

