Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Erneute Körperverletzung in der S-Bahn

Rostock (ots)

Nachdem, wie in der Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Rostock berichtet, am Dienstag, den 07. Juni 2022 in der S-Bahn von Warnemünde ein Deutscher grundlos geschlagen wurde, kam es am gestrigen Mittwoch erneut zu einer Körperverletzung in der S-Bahn. Am Haltepunkt Lütten-Klein stieg gegen 17:45 Uhr der 13-Jährige Geschädigte in die S-Bahn in Richtung Warnemünde ein. Hier konnte er beobachten, wie einem späteren Zeugen die Geldbörse zu Boden fiel. Ein weiterer Reisender, der im späteren Verlauf als Täter auftrat, forderte den 13-Jährigen auf, obwohl es sich nicht um dessen Geldbörse handelte, diese aufzuheben. Trotz der Bemerkung, dass die Geldbörse nicht ihm gehöre, bückte er sich, um die Börse aufzuheben. In diesem Moment schlug ihn der Täter auf das linke Auge. Hierbei ging die Brille des Opfers kaputt und er erlitt eine leichte offene Wunde sowie eine Schwellung am Auge. Kurz darauf floh der unbekannte Täter am Haltepunkt Lichtenhagen aus der S-Bahn in unbekannte Richtung. Die Mutter des Opfers wurde verständigt, welche ihn in ihre Obhut nahm. Durch den Zeugen (ebenfalls 13 Jahre alt)sowie dem Geschädigten wurde der Mann wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 30 Jahre - roter Kapuzenpullover - kurze graue Hose - schwarze Schuhe In seiner Begleitung befand sich eine schwarze Bulldogge. Durch die Bundespolizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizei um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat diesen Vorfall zusätzlich beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zum beschriebenen Täter machen? Hinweise zu den Tätern nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 bzw. -1112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.

