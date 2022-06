Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW

Flammersfeld (ots)

Am Sonntag, den 19.06.2022, gegen 16:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in Flammersfeld auf der B256 an der Kreuzung zur Kreisstraße 9/Landesstraße 272. Ein 58-jähriger Motorradfahrer befuhr die B256 in Fahrtrichtung Oberlahr. Ein 82-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Kreisstraße 9 und beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus in Richtung der Landesstraße 272 die B256 zu queren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden bevorrechtigten Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde hierbei leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in der Ortslage Flammersfeld.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell