PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Terrassentür hält Einbrechern stand +++ Feuer in Einkaufswagen entzündet +++ Schmierereien in Feldgemarkung +++ Fahrräder gestohlen +++ Fiat überschlägt sich

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Terrassentür hält Einbrechern stand,

Friedrichsdorf, Burgholzhausen v. d. Höhe, Vor der Höhe, 17.04.2022, 19.30 Uhr bis 18.04.2022, 00.00 Uhr (pa)Am Sonntag kam es in Friedrichsdorf Burgholzhausen zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Die Tat ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht in der Straße "Vor der Höhe". Gewaltsam versuchten Unbekannte, die Terrassentür eines Einfamilienhauses zu öffnen. Ihre Versuche zeigten keinen Erfolg, sodass die Täter den Tatort unverrichteter Dinge wieder verließen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Feuer in Einkaufswagen entzündet,

Bad Homburg v. d. Höhe, Feldgemarkung südlich v. Ober-Eschbach, 14.04.2022, gg. 22.15 Uhr (pa)Am Donnerstagabend musste die Feuerwehr zu einem kleineren Brandgeschehen in der Ober-Eschbacher Feldgemarkung ausrücken. Gegen 22.15 Uhr wurde gemeldet, dass es im Bereich vor einer südlich von Ober-Eschbach gelegenen Schutzhütte zu einem Brand gekommen sei. Wie vor Ort festgestellt werden konnte, hatte jemand zwei Einkaufswagen an die Örtlichkeit gebracht und in den ineinander gestellten Wagen Holz entzündet. Zwar konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, jedoch wurden die Wagen durch die Hitze beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Die Schutzhütte selbst wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Schmierereien in Feldgemarkung,

Steinbach, 18.04.2022, 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr (pa)In der Feldgemarkung bei Steinbach wurden am Montag diverse Schmierereien gemeldet. Augenscheinlich mit einem Permanentmarker wurden unter anderem mehrere Mülleimer, Sitzgelegenheiten und Infotafeln verunstaltet. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Personen, die im genannten Bereich möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06172) 120 - 0 mit der Bad Homburger Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

4. Fahrräder aus Carport gestohlen,

Oberursel, Stierstadt, An der Wiesenmühle, 14.04.2022, 18.00 Uhr bis 16.04.2022, 11.00 Uhr (pa)In Oberursel Stierstadt wurden in den vergangenen Tagen zwei Fahrräder entwendet. Beide Räder standen in der Straße "An der Wiesenmühle" unter dem Carport eines Reihenhauses und waren durch ein Fahrradschloss gesichert, als Unbekannte zwischen Donnerstagabend und Samstagvormittag die Sicherung überwanden und die Fahrräder der Marke "Cube" stahlen. Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um ein grün-orangenes Treckingrad - Modell "Nature EXC" - sowie ein schwarzes Mountainbike - Modell "Attention He29". Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Oberursel zu melden.

5. Fiat überschlägt sich - zwei Verletzte, Oberursel, Nassauer Straße / Adenauerallee, 18.04.2022, gg. 18.20 Uhr (pa)Am Montagabend kam es in Oberursel zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Gegen 18.20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit einem zu einem Dreirad umgebauten Fiat 500 die Nassauer Straße. Als der Jugendliche nach rechts in die Adenauerallee abbog, kippte der Fiat um. Das Dreirad überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Bei dem Unfall wurden zwei 18 Jahre alte Mitfahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt, musste die Polizei im Anschluss jedoch für eine ärztliche Blutentnahme zur Dienststelle begleiten, da der Verdacht besteht, dass er das Fahrzeug unter Drogeneinfluss gefahren hatte. Der Fiat - eine gedrosselte Variante, die ab 16 Jahren mit einem Führerschein der Klasse A1 gefahren werden darf - wurde stark beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

