Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh - Verkehrsunfall zwischen PKW und Krad, eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Wadersloh

Am 12.06.22 kam es gegen 10.35 Uhr in Wadersloh auf der Bentelerstraße (Kreisstraße 14) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 67jähriger Wadersloher fuhr mit seinem PKW die Bentelerstraße von der Gartenstraße kommend in Richtung Wadersloh. Am Kreisverkehr Bentelerstraße/ Schulkamp/ Am Park hielt der Wadersloher zunächst an und fuhr anschließend in den Kreisverkehr ein. Dabei touchierte er einen bereits im Kreisverkehr befindlichen 56jährigen aus Rheda-Wiedenbrück, welcher auf einem Motorrad unterwegs war. Der Kradfahrer befand sich bereits auf der vorfahrtsberechtigten Straße im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Am Park verlassen. Aufgrund des Zusammenstoßes beider Kraftfahrzeuge fiel der Rheda-Wiedenbrücker hin und verletzte sich leicht. Er wurde mittels Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell