POL-WAF: Warendorf - Kreisverkehr übersehen, 1 Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 12.06.2022, 09:58 Uhr kam es am Kreisverkehr Bundesstraße 475/ Stadtstraße Nord / Sassenberger Straße in Warendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Personen verletzt wurde. Die 27-jährige aus Moormerland (Kreis Leer) fuhr mit ihrem VW auf der Sassenberger Straße in Richtung Warendorf. An der genannten Örtlichkeite übersah sie den Kreisverkehr, sodass dieser überfahren wurde und der Personenkraftwagen im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stillstand kam. Rettungskräfte brachten die leicht verletzte Personen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegendes Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Der Kreisverkehr und die Zufahrten waren für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, teilweise gesperrt.

