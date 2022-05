Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg - Gültstein: Teile aus Fahrzeug ausgebaut und entwendet

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag 17:00 Uhr und Sonntag 01:00 Uhr Zugang zu einem Wohnmobil, das in der Hertzstraße in Gültstein abgestellt war. Die Täter entfernte zunächst die Dreiecksscheibe der Beifahrertür des Führerhauses und gelangten so in dieses hinein. Im Inneren bauten die Diebe fachmännisch unter anderem die Sitze und Teile des Armaturenbretts aus und entwendeten diese. In derselben Art und Weise verfuhren sie mit Teilen der Beleuchtungseinrichtungen. Das Diebesgut dürfte einen Wert von rund 5.000 Euro haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, zu melden.

