Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Einbruch in Lagerhalle

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 19:30 Uhr und Samstag 10:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Kreisstraße 1002 in Ehningen ein. In der Halle brachen sie einen leeren Getränkeautomaten auf und verursachten einen Sachschaden von rund 200 Euro. Zudem entwendeten sie Arbeitsmaschinen und Werkzeugteile im Wert von rund 4.700 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 zu melden.

