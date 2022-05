Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Körperverletzung während Festbetriebs

Ludwigsburg (ots)

Während eines Festbetriebs in der Rudolf-Diesel Straße in Holzgerlingen kam es am Samstagabend zwischen 23:00 Uhr und 23:45 Uhr zu einer Körperverletzung. Ein bislang unbekannter Täter schlug mutmaßlich ohne Vorwarnung einem 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und verletzte diesen leicht. Festbesucher hatten das blutende Opfer festgestellt und die Polizei verständigt. Der 19-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell