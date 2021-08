Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl - vermisster Senior zurück im Seniorenheim

Recklinghausen (ots)

Der seit dem 26.08.2021 vermisste und unter Demenz leidende 74-jährige Senior aus Marl wurde am gestrigen Nachmittag am Bahnhof in Dortmund aufgegriffen und wohlbehalten zu seinem Seniorenheim zurückgebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell