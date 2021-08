Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz am Marler Stern verursachte ein Unbekannter einen Sachschaden von ca. 1.200 Euro. Er flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallzeit liegt am Donnerstag zwischen 6 Uhr und 14.15 Uhr. Beschädigt wurde ein blauer Audi.

Recklinghausen

An der Marienstraße verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Schaden von etwa 1.500 Euro an einem Lkw. Der Lkw war am Donnerstag, gegen 16 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes geparkt.

Zu einer weiteren Unfallflucht in Recklinghausen kam es an der Schmalkalder Straße. Der graue Renault war auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt, als ihn ein Unbekannter beschädigte. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Unfallzeit liegt zwischen 15.20 Uhr und 15.40 Uhr (Donnerstag). Hinweise zum Verursacher sind bislang nicht bekannt.

Castrop-Rauxel

Einen Schaden von ca. 1.200 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer an einem schwarzen Peugeot. Der Wagen stand am Mittwoch gegen 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße "Am Landwehrbach". Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell