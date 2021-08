Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

In den Kämpen wurde am Donnerstag, zwischen 11.30 Uhr und 17.30 Uhr, in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen eine Nebeneingangstür auf und durchwühlten dann mehrere Zimmer. Gestohlen wurden mehrere Designer-Handtaschen und ein Tresor, in dem unter anderem Schmuck und Bargeld lagen.

Recklinghausen:

Am Donnerstag hat es einen versuchten Wohnnungseinbruch auf der Winnlohstraße gegeben. Der oder die unbekannten Täter wollten eine Tür zur Dachgeschosswohnung aufhebeln, was allerdings misslang. Eine Zeugin hatte eine verdächtige Person im Hausflur bemerkt. Es ist aber unklar, ob der unbekannte Mann etwas mit dem Einbruchsversuch zu tun hat. Nach ihm wird gesucht, er wurde wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, ca. 1,85m bis 1,90m groß, dunkle Haare nach hinten gekemmt, hatte eine Einkaufstasche in der Hand.

In der Nacht auf Freitag wurde in ein Fitnessstudio auf der Hertener Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten ein gekipptes Fenster, um einzusteigen. Aus dem Büro wurde ein Flasche Sekt und ein Tablet gestohlen. Außerdem wurden mehrere Spinde durchsucht. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Verdächtige geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

