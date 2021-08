Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kollision im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Donnertsag kam es, gegen 19:45 Uhr, an der Kreuzung Alte Grenzstraße / Am Waldschlösschen zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Hernerin fuhr mit einem Auto auf der Alten-Grenz-straße in Richtung Süd. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Oberhausen in Richtung Alte-Grenz-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Auto der Hernerin war nicht mehr fahrbereit und wurde an den Fahrbahnrand geschoben. Der Sachschaden beträgt ca. 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell