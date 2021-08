Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, gegen 18.45 Uhr, verletzten sich zwei Autofahrer leicht. Ein 91-jähriger Bottroper fuhr einem 18-jährigen Autofahrer aus Oberhausen von hinten auf, als dieser in Höhe einer Bushaltestelle verkehrsbedingt abbremsen musste. In dem Auto des Bottropers wurde der Frontairbag ausgelöst. Er verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Beifahrer des 18-Jährigen, ein 53-Jähriger aus Hamminkeln, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Bottroper wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrer waren auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Kirchhellen unterwegs. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Wagen des 91-Jährigen war nicht mehr fahrbereit wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

