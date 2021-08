Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Drei Beteiligte, ein Verletzter

Recklinghausen (ots)

Ein 39-Jähriger fuhr einem 27-jährigen von hinten mit seinem Auto auf und schob dabei das Auto des 27-Jährigen zugleich auf einen vorderen dritten Wagen, der verkehrsbedingt auf der Fahrbahn hatte halten müssen. Der 35-jährige Fahrer des vorderen Wagens und der 39-Jährige blieben unverletzt, während der 27-Jährige leichte Verletzungen erlitt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren wurde. Die Fahrer waren auf der Prosperstraße in Richtung Devensstraße unterwegs. Der Unfallort liegt etwa 100m hinter der Friedrich-Ebert-Straße. Alle Beteiligten kommen aus Bottrop. Der Sachschaden liegt bei etwa 6.000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, gegen 15.45 Uhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell