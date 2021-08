Polizei Essen

POL-E: Essen: FOTOFAHNDUNG nach Payback-Betrüger

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern/45219 E.-Kettwig: Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem Unbekannten, der mindestens zwei Paybackkonten ausgespäht und mit deren Guthaben eingekauft haben soll.

Der Täter kaufte am 26. April diesen Jahres in einem Supermarkt am Porscheplatz und am 29. April diesen Jahres in einer Tankstelle an der Ringstraße Gutscheine und Zigaretten ein. Er bezahlte diese über die "Payback-Pay"-Funktion mithilfe seines Smartphones - die Zugangsdaten zu den Payback-Konten hatte er zuvor auf noch unbekannte Weise ausgespäht.

Bei beiden Taten wurde der Unbekannte videografiert. Mit den entstandenen Bildern sucht die Polizei nun nach dem Täter und fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und/oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort machen?

Die Bilder des Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-computerbetrug

Hinweise werden vom zuständigen Kriminalkommissariat 13 unter der 0201/829-0 erbeten./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell