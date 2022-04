Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in 2 Bürogebäude

Paderborn, Technologiepark (ots)

Samstag, 02. April 2022

In der Nacht zum 02. April suchten Einbrecher 2 Gebäude im Technologiepark auf. Sie verschafften sich jeweils durch ein Außenfenster Zugang und suchten in den Gebäuden die Büroräume von insgesamt 4 Unternehmen auf. Dazu wurden alle Türen aufgehebelt und in den Büros sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Zur gesamten Beute können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei in Paderborn sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und bittet diese darum, sich telefonisch unter 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell