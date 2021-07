Polizei Hamburg

POL-HH: 210709-2. Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild nach unbekannten Räubern

Hamburg (ots)

Tatzeit: 03.10.2020, 16:40 Uhr

Tatort: Hamburg-Eißendorf, Bünte

Nach einem versuchten Straßenraub aus dem Herbst des vergangenen Jahres fahndet die Polizei Hamburg mit einem Bild aus einer Überwachungskamera öffentlich nach den bislang unbekannten Tätern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen umringten insgesamt sechs Männer den Geschädigten in einem Hinterhof an der Straße Bünte, bedrohten ihn mit einem Teleskopschlagstock und einem Schlagring und versuchten, seine Wertgegenstände zu entwenden. Als Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden, ließen die Täter von dem Geschädigten ab und flüchteten in unbekannte Richtung, ohne Raubgut erlangt zu haben.

Die Ermittlungen des für die Region Harburg zuständigen Raubdezernats (LKA 184) führten bislang nicht zur Identifizierung der Täter.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hamburg hat der zuständige Ermittlungsrichter daher eine Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild aus der Überwachungskamera eines HVV-Busses, das drei der gesuchten Männer zeigt, angeordnet.

Hinweise zu den abgebildeten Personen bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell