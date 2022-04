POL-PB: Einbruch in Bürogebäude

Paderborn (ots) - (mb) Bei drei Verkehrsunfällen mit Radfahrenden sind am Donnerstag in der Innenstadt eine Radlerin und zwei Fußgängerinnen verletzt worden. Ein zehnjähriges Mädchen fuhr gegen 07.45 Uhr stadteinwärts durch die Unterführung des Liboriberg an der Kasseler-Tor-Brücke. Am Ende des Tunnels verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf eine Mauer. Sie schlug mit ihrem Helm geschützten ...

