Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Haarschneideset aus PKW entwendet + Autobahnpolizei ermittelt nach Unfallflucht + Auf Gegenfahrbahn geraten, Unfall verursacht und geflüchtet- Polizei sucht alten Mercedes + u.a.

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 15.03.2022

Bad Vilbel: Einbruch bei Wertstoffhof

Straftäter haben im Zeitraum von Samstag, 14.20 Uhr bis Montag, 7.20 Uhr einen auf dem Betriebsgelände des Bad Vilbeler Wertstoffhofes aufgestellten Container aufgehebelt. Aus diesem entwendeten sie ein mobiles Kassensystem im Wert mehrerer Tausend Euro. Offenbar hatten die Einbrecher im Tatzeitraum das verschlossene Eingangstor überklettert. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter Tel. 06101/54600.

Butzbach: Diebstahl von Baustelle

Den Diebstahl einer Paletten-Gabel für Radlader bemerkten Angestellte einer Baufirma bei Arbeitsbeginn am Montagmorgen bei Eintreffen an der im Bereich der Rockenberger Straße neben der L3134 gelegenen Baustelle. Die über 1.000 Euro teure Gabel war zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr offensichtlich entwendet worden. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Friedberg: Münzgeld aus Auto gestohlen

Straftäter hebelten in der Nacht zu Sonntag (1 Uhr bis 8.15 Uhr) in der Friedberger Altkönigstraße gewaltsam ein Fenster eines parkenden VW Polo auf. Aus dem Innenraum entwendeten sie 3 Euro Münzgeld. Der entstandene Sachschaden beträgt nach bisherigen Schätzungen etwa 500 Euro. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Karben: Haarschneideset aus PKW entwendet

Ein mehrere Hundert Euro teures Haarschneideset stahlen Diebe zwischen Montagabend (21.30 Uhr) und Dienstagmorgen (8.15 Uhr) aus einem in der Hirschbacher Straße parkenden Seat Ibiza. Zuvor war eine PKW-Scheibe gewaltsam aufgehebelt worden. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

A5 bei Butzbach: Autobahnpolizei ermittelt nach Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag, 6.3.22 auf der A5 in Richtung Frankfurt ermittelt die Autobahnpolizei wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Gegen 11.20 Uhr war es zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim auf dem linken von drei Fahrstreifen zur Kollision eines weißen VW Caravelle mit einem weißen VW Caddy gekommen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte zuvor ein noch unbekanntes Fahrzeug mit geringer Geschwindigkeit von der mittleren auf die linke Fahrspur gewechselt. Der Caravelle konnte rechtzeitig bremsen und so einen Zusammenstoß verhindern. Der Fahrer des folgenden Caddy hatte weniger Glück. Er prallte ins Heck seines Vordermannes. Die Beteiligten blieben unverletzt. Das den Unfall verursachende Fahrzeug setzte, offenbar unbeeindruckt, die Fahrt in Richtung Süden fort.

Mögliche Zeugen des Geschehenen werden gebeten, sich bei der mittelhessischen Polizeiautobahnstation zu melden, Tel. 06033/70430.

Ortenberg: Auf Gegenfahrbahn geraten, Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht alten Mercedes

Am Montagnachmittag war der Fahrer eines weißen Peugeot Expert auf der B275 von Lißberg kommend unterwegs in Richtung Hirzenhain. In Höhe der Vogelsbergstraße 2 geriet gegen 17.15 Uhr ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die Fahrspur des Peugeot-Fahrers. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden lenkte der Mann am Steuer des Peugeot sein Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dabei streiften sich die beiden Autos.

Das den Unfall verursachende Fahrzeug fuhr weiter. Bei diesem soll es sich um einen silberfarbenen Mercedes älteren Baujahres (Baujahr etwa 2000) gehandelt haben, an welchem Friedberger Kennzeichen angebracht waren.

Nun ermittelt die Büdinger Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 06042/96480 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Wer hatte den Unfallhergang beobachten können? Wo ist ein vermutlich an der Beifahrerseite beschädigter, silberfarbener Mercedes älteren Baujahres aufgefallen? Wer kann anderweitig Angaben zum geschilderten Sachverhalt tätigen?

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell