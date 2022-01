Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken Unfall verursacht - Geschädigte und Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (23.01.2022) einen 50 Jahre alten Mann im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Mineralbäder vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mit seinem Fahrzeug in betrunkenem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Passant alarmierte gegen 20.00 Uhr die Polizei, als er in der Karl-Schurz-Straße einen beschädigten VW Passat sowie einen mutmaßlich alkoholisierten Fahrer entdeckte, der jedoch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete. Den Beamten gelang es, den 50-Jährigen kurze Zeit später an der Haltestelle Mineralbäder vorläufig festzunehmen. Er musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Da sich der Tatverdächtige offenbar bei seiner Flucht auch verletzt hatte, brachte ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus. Am grauen VW Passat fanden sich offenbar frische Beschädigungen, die bislang noch keiner Unfallörtlichkeit zugeordnet werden konnten. Die Polizei sucht deshalb Zeugen und mögliche weitere Geschädigte und bittet diese, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell