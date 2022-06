Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt in Dortmund: Auto verunfallt - Fahrer versucht weiter zu flüchten

Bei einer Verfolgungsfahrt im Dortmunder Kaiserviertel in der Nacht zu Donnerstag (30. Juni) ist das verfolgte Auto auf der Kronprinzenstraße verunfallt. Den Fahrer hinderte das nicht daran, aus dem demolierten Auto zu kriechen und weiter zu flüchten. Nicht weit. Die Beamten, die den Mann stellten, brauchten nicht lange, um den Grund für seine Flucht herauszufinden.

Bemerkt hatten sie das Auto des 28-jährigen Dortmunders gegen 4.30 Uhr auf der Kaiserstraße in Richtung Westen. Dort stand es an einer Rotlicht zeigenden Ampel. Soweit nichts Schlimmes. Jedoch fuhr das Auto ohne Licht, weshalb sich die Polizisten entschlossen, den Fahrer auf den Missstand aufmerksam zu machen und ihn zu kontrollieren. Dies fand ganz offensichtlich nicht seine Zustimmung. Denn alle Anhaltezeichen, die die Beamten ihm gaben, ignorierte er und setzte seine Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fort - über die Lippe-, Goeben- und Kronprinzenstraße. Nachdem er in der Goebenstraße mit einem geparkten Pkw kollidiert war, überschätzte er in der Kronprinzenstraße offenbar endgültig seine Fahrkünste und verlor die Kontrolle über das Auto. Dies geriet ins Schleudern, kollidierte mit einem Metallbügel und landete schließlich auf dem Dach.

Was den Fahrer nicht davon abhielt seine Flucht fortzusetzen. Aus dem beschädigten Fenster der Fahrertür kroch er hinaus und lief in Richtung Osten weg. Die Beamten verfolgten ihn über die Bismarckstraße in die Prinz-Friedrich-Karl-Straße, wo die Flucht schließlich endete und der 28-Jährige fixiert werden konnte.

Recht schnell konnten die Beamten nun den Grund für seine Flucht erahnen. Die Hinweise auf einen vorangegangenen Alkohol- und Drogenkonsum bestätigte der Mann sodann auch in einer ersten Aussage. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachte ein Rettungswagen den leicht verletzten Mann noch zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

