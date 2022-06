Polizei Dortmund

POL-DO: Autofahrerin gerät in den Gegenverkehr - Frontalzusammenstoß in Dortmund-Persebeck

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kruckeler Straße sind am Dienstag (28. Juni) zwei Personen verletzt worden. Eine Autofahrerin ist offenbar in den Gegenverkehr geraten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 71-jährige Dortmunderin um 16.10 Uhr mit ihrem Pkw auf der Menglinghauser Straße in Richtung Süden unterwegs. Beim Abbiegen auf die Kruckeler Straße geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In Höhe der Feuerwache stieß ihr Auto mit dem einer 86-Jährigen aus Dortmund zusammen, die die Kruckeler Straße in Richtung Westen befuhr.

Rettungskräfte brachten die schwerverletzte 71-Jährige in ein Krankenhaus. Die 86-Jährige entließ sich noch an der Unfallstelle als leicht verletzt selbst.

Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kruckeler Straße in Fahrtrichtung Menglinghauser Straße gesperrt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 12.000 Euro.

