POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2022 mit einem Bericht aus dem Präsidiumsbereich Heilbronn

In Kooperation mit dem Verein "Hope for Children Heilbronn e.V." wurde eine Bälle-Aktion ins Leben gerufen, bei der am heutigen Donnerstag 100 Bälle für Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Bereich der häuslichen Gewalt an das Polizeipräsidium Heilbronn übergeben wurden. Bei Gewalttaten im sozialen Nahraum und Fällen von häuslicher Gewalt sind leider immer wieder auch Kinder unmittelbar und mittelbar als Opfer betroffen. Dies beobachten Polizeibeamtinnen und -beamte, vor allem die speziell geschulten Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter für Gewalt im sozialen Nahraum / häusliche Gewalt, immer wieder. Beim Polizeipräsidium Heilbronn sind im Jahr 2022 rund 370 Fälle mit 390 betroffenen Kindern bekannt geworden. Um diesen Kindern, die auf Grund solcher schlimmer Ereignisse in Kontakt mit der Polizei kommen, ein kleines, positives Momentum mit auf den Weg zu geben, spendete der Verein "Hope for Children Heilbronn e.V." die insgesamt 100 Mini-Bälle an die Polizeireviere im Präsidiumsbereich. Diese wurden am Donnerstag durch die Vorstandsmitglieder Marco Fackler und Kathrin Walz an Polizeivizepräsident Thomas Schöllhammer übergeben. Polizeibeamtinnen und -beamte können diese nun in entsprechenden Situationen an die Kinder verschenken.

"Wir wissen leider sehr genau, wie es Kindern geht, die Gewalt in ihrer Familie erleben oder auch selbst zum Opfer geworden sind. Mit den Bällen können wir das Erlebte nicht rückgängig machen, aber einen kleinen Beitrag leisten, um ihnen die Situation zu erleichtern.", so Thomas Schöllhammer bei der Übergabe der Bälle.

Der Verein "Hope for Children Heilbronn e.V." wurde 2019 in Heilbronn gegründet und setzt sich im Stadt- und Landkreis für das Wohl von Kindern ein.

Die Vorstandsmitglieder Kathrin Walz und Marco Fackler: "Wir organisieren Veranstaltungen und Spendenaktionen für kranke, sozial schwache oder generell benachteiligte Kinder aus unserer Region. Und kümmern uns mit Hilfsaktionen, Kampagnen und Pressearbeit für diese besonderen Kinder. Mach mit und erlebe selbst welch unbeschreibliches Gefühl es ist, Kinderaugen zum Leuchten bringen zu dürfen! Unsere diesjährige Kampagne widmet sich der Prävention gegen häusliche Gewalt. Dazu haben wir Großflächenplakate geschalten und ein Stadtbus mit unserem Motiv ist in Heilbronn unterwegs."

