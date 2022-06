Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Güglingen: In den Gegenverkehr gefahren

Ein betrunkener 54-Jähriger geriet in der Nacht auf Donnerstag mit seinem Pkw in den Gegenverkehr. Gegen 22.15 Uhr war der Mann mit seinem Ford Fiesta auf der Landesstraße 1103 zwischen Brackenheim und Frauenzimmern unterwegs. Vermutlich aufgrund seines betrunkenen Zustandes war er nicht mehr in der Lage das Auto sicher in der Spur zu halten und fuhr auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 48-Jähriger wich mit seiner Mercedes B-Klasse nach rechts in den Straßengraben aus, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der hinter der B-Klasse fahrende 29-Jährige mit seiner Mercedes E-Klasse konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden Ford. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der 54-Jährige und der 29-Jährige verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand insgesamt circa 13.000 Euro Sachschaden. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Landesstraße komplett gesperrt. Ein bei dem betrunkenen Ford-Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab mehr als drei Promille. Ihm wurde noch in derselben Nacht der Führerschein abgenommen.

Heilbronn-Böckingen: Wohnwagen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende einen Wohnwagen von einem Firmengelände in Heilbronn-Böckingen. Die Diebe begaben sich in die Lämlinstraße, hebelten das dortige Tor zum Kundenparkplatz auf und machten sich an dem dort abgestellten Wohnwagen zu schaffen. Offenbar hingen sie den Anhänger an ein Zugfahrzeug und fuhren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefonnummer 07131 2047060, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am vergangenen Wochenende mit einem Fahrzeug einen Stromkasten in Heilbronn-Böckingen und flüchtete anschließend. Am Dienstagvormittag touchierte das unbekannte Gefährt vermutlich beim Wenden den in der Friedrich-von-Schaal-Straße befindlichen Stromkasten. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Fahrzeug übersehen und weitergefahren

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte verursachte in der Nacht auf Donnerstag mit einem Fahrzeug ein Verkehrsunfall in Heilbronn und flüchtete anschließend. Gegen 21 Uhr befuhr die Person die Bundesstraße 27 von Heilbronn kommend in Richtung Neckarsulm und wechselte von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei übersah sie vermutlich den bereits auf der rechten der beiden Fahrstreifen fahrenden 26-Jährigen mit seiner Mercedes C-Klasse. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, wich er mit seinem Pkw nach rechts aus und prallte gegen den dortigen Randstein. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

A81 / Ilsfeld: Unfall auf der Autobahn

Eine verletzte Person und rund 45.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld. Am Mittwochmorgen befuhr ein 48-Jähriger mit seinem Lkw mit Anhänger die Autobahn in Richtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Mundelsheim und Ilsfeld übersah er gegen 8.50 Uhr einen Lkw der Straßenmeisterei, der einen auf der rechte Fahrspur liegengebliebenen Schwerlastkran absicherte. Der Laster des Mannes prallte gegen den stehenden Lkw der Straßenmeisterei. Durch den Unfall wurde der 48-Jährige leicht verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren werden. Warum der 48-Jährige den Lkw übersah, ist unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell