Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten zwischen Samstagnachmittag und Dienstagmorgen mehrere Autobauteile aus einem Container in Bad Rappenau. Die Täter begaben sich mit einem Fahrzeug zu dem Firmengelände eines Autohauses in der Riemenstraße und machten sich an dem dortigen Blechcontainer zu schaffen. Nachdem sie das Schloss aufgebrochen hatten, bedienten sie sich an den Teilen im Inneren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, zu melden.

Bad Rappenau: Mit knapp zwei Promille Auto gefahren

Ein betrunkener 50-Jähriger setzte sich in der Nacht auf Mittwoch ans Steuer seines Autos und war in Bad Rappenau unterwegs. Gegen 0.45 Uhr wurde der Mann mit seinem Ford Galaxy in der Hauptstraße durch Polizeibeamte kontrolliert. Dabei zeigte ein durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer über 1,94 Promille an. Für den 50-Jährigen ging es daraufhin in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Heilbronn: Zwei verletzte Personen und 22.000 Euro Sachschaden

Am Dienstagmorgen wurden bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn zwei Personen verletzt und es entstand circa 22.000 Euro Sachschaden. Ein 32-Jähriger war gegen 8.50 Uhr mit seinem Citroen C5 auf der Neckartalstraße in Richtung Lauffen am Neckar unterwegs. Als sich der Verkehr staute, entschloss sich der Mann die Fahrzeuge vor ihm zu überholen. Dabei beachtete er den Gegenverkehr nicht und touchierte erst einen BMW 320d einer 24-Jährigen seitlich und daraufhin einen VW Caddy einer 59-Jährigen frontal. Durch den Unfall wurden der 32-Jährige und die 59-Jährige leicht verletzt.

Heilbronn: Energydrinks gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Dienstag hunderte Getränkedosen aus einem Supermarkt in Heilbronn. Die Täter begaben sich zu dem Einkaufsladen in der Moltkestraße, machten sich an dem Gebäude zu schaffen und nahmen 420 Dosen eines Energydrinks mit. Zum Abtransport müssen die Diebe ein Fahrzeug oder ein anderes Transportmittel genutzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 in Verbindung zu setzen.

Offenau: Jugendliche zündeln und verursachen 15.000 Euro Sachschaden

Eine 15-Jährige, ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger stehen im Verdacht in der Nacht auf Dienstag mehrere Brände in Offenau gelegt zu haben. Gegen 2 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei wegen einem Heckenbrand in der Laichenstraße alarmiert. Kurze Zeit später konnte während der Fahndung nach den Tätern in der Nähe ein weiteres Feuer im Bereich eines Carports festgestellt werden. Der Brand wurde durch Polizeibeamte vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Im weiteren Verlauf wurde ein weiterer Brand einer Hecke gemeldet, welcher durch einen aufmerksamen Anwohner rechtzeitig gelöscht werden konnte. Im Rahmen der Ermittlungen und der Fahndung wurden die drei Jugendliche als Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Bei den Bränden wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die drei Jugendlichen müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Pfaffenhofen: Betrunken und Unfall gebaut

Ein betrunkener 60-Jähriger prallte am Dienstagnachmittag in Pfaffenhofen mit seinem Auto gegen einen geparkten Pkw. Der Mann befuhr mit seinem Skoda Octavia den Wanderparkplatz beim alten Sportplatz. Dabei prallte sein Wagen nach circa 50 Metern gegen einen geparkten Peugeot 307 und verursachte insgesamt 7.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme zeigte ein durchgeführter Alkoholtest knapp ein Promille an. Der Mann musste zur Blutentnahme. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Gundelsheim: Pkw nimmt Motorrad die Vorfahrt

Eine schwer verletzte Person und mehrere tausend Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls bei Gundelsheim. Am Dienstagnachmittag befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Dacia Duster die Straße "Im Hohen Kirschbaum". An der Kreuzung zur Obergriesheimer Straße bog er nach links ab und übersah vermutlich die bevorrechtigte 63-jährige Motorradfahrerin auf ihrer Maschine. Die beiden Fahrzeuge prallten zusammen, woraufhin die Frau stürzte. Bei dem Unfall erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell