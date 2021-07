Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Geld und Wein als Beute

Nach einem Einbruch am Mittwoch oder Donnerstag in Hermaringen sucht die Polizei den Dieb.

Ulm (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Donnerstagfrüh schlug der Unbekannte zu. Er schlug mit einem Stein die Scheibe an einem Gebäude am Bahnhof ein. So gelangte der Einbrecher in den Verkaufsraum eines Geschäfts. Er fand in der Kasse etwas Geld, daneben packte der Dieb mehrere Flaschen Rotwein ein. Mit dieser Beute ergriff der Unbekannte die Flucht. Ihn sucht jetzt die Giengener Polizei (Tel. 07322/96530), die wegen des Einbruchs ermittelt. Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Hermaringen ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de. +++++ 1407156 Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

