Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Rollerfahrer kam zu Fall

Leicht verletzt wurde ein 58-Jähriger am Sonntagmittag bei einem Verkehrsunfall bei Walldürn. Eine 69-Jährige befuhr kurz vor 11.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa die B27 in Fahrtrichtung Höpfingen. An der Abfahrt Walldürn-Mitte fuhr sie von der B27 ab. Den nach der Abfahrt folgenden Kreisverkehr wollte die Frau an der zweiten Ausfahrt verlassen. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie offenbar den bereits in dem Kreisverkehr fahrenden 58-Jährigen mit seinem Roller. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, sodass der Zweiradfahrer stürzte und dabei leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Buchen: Mit Quad von Fahrbahn abgekommen

Am Samstagnachmittag kam eine 33-Jährige nach einem Unfall mit ihrem Quad in Buchen ins Krankenhaus. Die Frau befuhr mit ihrem Gefährt die Hasso-v.-Rüdt-Straße in Richtung Bödigheim. Aus bislang unbekannten Gründen kam sie mit ihrem Quad nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb im Gestrüpp hängen und die Frau wurde abgeworfen. Die 33-Jährige wurde verletzt und mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Quad entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

Walldürn: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitag kam eine Frau mit ihrem PKW bei Walldürn von der Fahrbahn ab. Die 42-jährige Fahrerin eines VW Passats befuhr die Baulandstraße von Sindelsheim kommend in Richtung Altheim. Auf Höhe des Ortseingangs kam der Wagen aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken kam der VW auf die Gegenfahrbahn, weshalb dessen Lenkerin wieder stark nach rechts korrigierte. Daraufhin prallte der PKW gegen eine Steinwand und wurde anschließend nach links von der Fahrbahn in eine Böschung geschleudert. Der Passat wurde stark beschädigt und verlor Betriebsstoffe. Die 42-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Billigheim: Alkoholisiert Unfall gebaut

Ein junger Mann war am frühen Montagmorgen mit seinem PKW unterwegs, obwohl er Alkohol getrunken hatte. Der 19-Jährige war kurz nach 3 Uhr mit seinem VW auf der L 526 von Billigheim kommend in Richtung Katzental unterwegs. Auf dieser Strecke kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Dabei wurde der junge Mann leicht verletzt und sein Auto stark beschädigt. Ein bei der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,2 Promille an. Der 19-Jährige wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wo bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Neunkirchen: PKW überschlägt sich mehrmals

Ein 20-Jähriger kam bei einer Autofahrt am Sonntagvormittag mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Der junge Mann war gegen 10 Uhr mit seinem Mercedes auf der L 633 von Neckarkatzenbach kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen unterwegs. Nach einer Linkskurve kam der PKW aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin überschlug sich der PKW mehrfach und bliebt schließlich auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Mercedes musste abgeschleppt werden.

Mosbach: Unfall mit Rettungswagen

Zu einem Unfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW kam es am Samstagmittag in Mosbach. Ein 29-Jähriger war gegen 12.15 Uhr mit einem Rettungswagen auf der Hauptstraße unterwegs. Der Mann befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Einsatzfahrt. Der Rettungswagen näherte sich der Kreuzung zu Sulzbacher Straße, an der zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage ausgefallen war. Zeitgleich fuhr eine 30-Jährige mit ihrem VW von links an die Kreuzung heran und wollte geradeaus Richtung Mosbacher Krankenhaus fahren. Die VW-Fahrerin nahm das Martinshorn war, konnte jedoch nicht erkennen woher das Einsatzfahrzeug kam und fuhr daher vorsichtig in die Kreuzung ein. In diesem Moment fuhr der Rettungswagen gegen die Beifahrerseite des VW. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 17.000 Euro.

Obrigheim: Zwei Leichtverletzte bei Unfall

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagmittag. Eine 80-Jährige war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Kangoo auf der Kreisstraße 3939 aus Richtung Obrigheim-Asbach kommend unterwegs und wollte am Ende der Straße nach links in die Bundesstraße 292 einbiegen. Beim Wechsel auf die Bundesstraße übersah die Seniorin offenbar einen bereits dort fahrenden Ford Transit, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Sowohl die 80-Jährige als auch deren 57-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hüffenhardt: In Sportheim eingebrochen

Hohen Sachschaden richteten Einbrecher zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, Freitag, 10 Uhr, an, als sie in ein Sportverein in Hüffenhardt einstiegen. Die Täter schlugen ein Fenster des Gebäudes in der Mühlbacher Straße ein und gelangten so ins Innere. Dort hebelten sie einen Getränkeautomaten auf und stahlen das Münzgeld. Außerdem nahmen sie einen Fernseher mit, der später im Ortsausgang Asbach im Graben liegend gefunden wurde. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 in Verbindung zu setzen.

Aglasterhausen: Geldautomaten aufgebrochen

Diebe machten sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem Geldautomaten in Aglasterhausen zu schaffen. Die Unbekannten begaben sich auf das Gelände einer Waschanlage in der Straße "Im oberen Tal" und brachen den dortigen Geldautomaten auf. Sie entnahmen das Geld und machten sich aus dem Staub. Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben, sollen sich beim Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 melden.

Mosbach: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Nachdem zwei Männer am Freitag, 3. Juni 2022, in Mosbach in Streit gerieten, sucht das Kriminalkommissariat Mosbach Zeugen der Auseinandersetzung. Die beiden Personen stritten sich gegen 21.30 Uhr wohl lautstark am Bahnhofsvorplatz bei der Mosbacher Kesslergasse. Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem weiteren Sachverhalt dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise auf die Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell