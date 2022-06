Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein - Zeugen gesucht

In der Friedrichsruher Straße in Öhringen brachen Täter am Freitag in ein Wohnhaus ein. Gegen 21.30 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld. Als eine Nachbarin klingelte und die Täter überraschte, flüchteten diese. Die Zeugin sah, wie die Täter in Richtung Jahnstraße verschwanden. Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten oder Hinweise zu den Tätern haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Diesel aus LKW gestohlen

Zwischen Freitag, gegen 15.30 Uhr, und Dienstag, circa 1.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Dieselkraftstoff aus einem LKW. Dieser war zur Tatzeit in der Straße "Leimengrube" in Öhringen geparkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Untersteinbach: PKW auf Parkplatz beschädigt - Wer war's?

Eine unbekannte Person beschädigte mit ihrem Fahrzeug zwischen Samstag, 10 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr, einen Kia auf einem Parkplatz im Freibadweg in Untersteinbach. Die unbekannte Fahrzeuglenkerin oder der unbekannte Fahrzeuglenker verursachte vermutlich bei Ausparken den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Die Person entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Hinweise zur Tat und zur Täterin oder zum Täter werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

Öhringen: Wohnungseinbruch im Huflattichweg

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch, dem 25. Mai, und Montag, dem 6. Juni, in eine Wohnung im Huflattichweg in Öhringen ein. Der oder die Täter drangen über die Terrassentür in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten mehrere Schränke. Sie entfernten einen Tresor und nahmen ihn ungeöffnet mit. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Angriff auf Busfahrerin - Zeugen gesucht

Da einem Unbekannten der Zutritt zu einem Linienbus am Busbahnhof in Künzelsau verweigert wurde, verletzte er eine Busfahrerin. Am Freitag gegen 16.30 Uhr wollte ein bislang unbekannter Mann ohne einen Mund-Nasen-Schutz in einen Linienbus einsteigen. Daraufhin verweigerte die Busfahrerin den Zutritt. Anschließend griff der Unbekannte die Busfahrerin an, so dass sie leichte Verletzungen erlitt. Der Mann flüchtete vom Tatort. Er wird als 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze, zerrissene Jeans, ein blaues Oberteil und eine weiße Weste. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell