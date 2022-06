Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Igersheim: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach einem Unfall am Freitagmorgen in Igersheim Zeugen. Eine Nissan-Lenkerin und ein Renault-Fahrer stießen gegen 7.45 Uhr mit ihren Fahrzeugen in der Bahnhofstraße zusammen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Aufgrund des unklaren Unfallhergangs werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier zu melden.

Bad Mergentheim: Brand auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nach dem Brand einer Hecke am Montagabend in Bad Mergentheim nach Zeugen. Auf dem Pausenhof der Schule in der Seegartenstraße brannte gegen 22 Uhr ein Heckenstück auf einer Länge von rund 1,5 Metern. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Bad Mergentheim gelöscht. Zeugen sahen, dass zwei Jugendliche von der Örtlichkeit wegrannten. Diese werden als 16 oder 17 Jahre alt und zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß beschrieben und sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim: Zeugen nach Steinwurf gesucht

Ein Unbekannter warf am Freitagnachmittag in Bad Mergentheim einen Stein auf einen Pkw. Der Fahrer des Autos war gegen 13.30 Uhr auf der Westumgehung, Bundesstraße 290 von der Tankstelle in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Kurz vor dem Passieren der dortigen Brücke traf ein etwa faustgroßer Stein die Frontscheibe, wodurch diese beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die vier Pkw-Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Sie beschrieben den Steinewerfer als circa 10 Jahre alt, etwa 1,30 Meter bis 1,50 Meter groß und dunkel gekleidet. Zeugenhinweise zur Tat oder zum Täter gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990.

Wertheim: 12.000 Euro Schaden und eine verletzte Person nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Wertheim wurde eine 44-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Die Frau befuhr gegen 13.30 Uhr im Konvoi hinter einem weiteren Motorradfahrer mit Sozia die Bestenheider Landstraße in Richtung Mondfeld. Auf Höhe der Ampel, welche gerade auf Rot wechselte, bremste der Harley-Fahrer ab, was die 44-Jährige wohl zu spät bemerkte und hinten auffuhr. Hierbei wurde sie leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Mann und seine Mitfahrerin blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro.

Bad Mergentheim: Schlägerei vor Diskothek

Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Bad Mergentheim wurde eine Person verletzt. Gegen 5 Uhr wurde eine Schlägerei an einer Diskothek in der Straße "Beim Braunstall" gemeldet. Durch die eingetroffenen Polizeibeamten wurde eine größere Menschenmenge angetroffen und eine Person wies Verletzungen auf. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Beteiligte, konnten nach Zeugenhinweisen ermittelt werden. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden weitere Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell