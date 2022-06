Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUM HEILBRONN VOM 05.06.2022 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Güglingen: auf Maienfest mit Tierabwehrspray gesprüht Am Samstagabend musste die Polizei zum Festgelände nach Güglingen entsandt werden. Hier kam es zu Streitigkeiten. In deren Verlauf setzte ein 17-Jähriger ein Tierabwehrspray ein. Eine bisher unbekannte Anzahl an Besuchern des Maienfest erleidet dadurch Reizungen der Augen. Der Sprüher konnte im Verlauf der Fahndung angetroffen werden. Das Polizeirevier Lauffen am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie weitere Geschädigte sich unter Telefon 07133/2090 auf der dortigen Dienststelle zu melden.

