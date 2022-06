Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 81 / Weinsberg: Kontrolle von Tiertransporten

Am Donnerstagvormittag führte die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg in Kooperation mit dem Veterinäramt des Landratsamtes Heilbronn gemeinsam Tiertransportkontrollen durch. Aus dem Verkehr heraus wurden zwischen 8 Uhr und 12 Uhr rund um das Weinsberger Autobahnkreuz Tiertransporte auf das Areal der Verkehrspolizei gelotst, wo sie schwerpunktmäßig auf Einhaltung der tierschutz- und transportrechtlichen Bestimmungen überprüft wurden. Im Rahmen der Kontrolle wurden fünf Transporter, beladen mit 94 Mastschweinen, 29 Muttersauen, 272 Ferkeln und 392 Lämmern einer eingehenden Kontrolle unterzogen. Glücklicherweise konnten bei den Tierbeförderungen keine Missstände festgestellt werden. Ein Fahrer konnte vor Ort keinen Begleitschein für die Tiere vorweisen. Bei zwei Fahrern wurden geringfügige Verstöße gegen die Sozialvorschriften festgestellt. Alle Fahrer konnten schnellstmöglich ihre Weiterfahrt fortsetzen, um die Belastungen für die Tiere gering zu halten.

Eppingen: 16.000 Euro Schaden bei Unfall

Ein 26-jähriger Opelfahrer verursachte am Donnerstagmorgen in Eppingen einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Mann befand sich mit seinem Pkw gegen 8 Uhr in der Eisenbahnstraße auf dem Parkplatz zwischen einem Discounter und den Bahngleisen. Er fuhr rückwärts aus dem Parplatz heraus und übersah vermutlich einen bevorrechtigten Seat. Es kam zum Zusammenstoß und der Opel kollidierte anschließend noch mit einem am gegenüberliegenden Fahrbahnrand geparkten Fiat. Hierdurch entstand an den Fahrzeugen ein Schaden von rund 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Bad Wimpfen: In Haus eingedrungen und Wände beschmiert

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstag und Donnerstag Zutritt zu einem Gebäude in Bad Wimpfen. Die Täter drangen zwischen 15 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Donnerstag in das leerstehende Gebäude in der Rappenauer Straße ein und sprühten mehrere Graffitis an die Wände. Es wurden auch Verpackungen von Süßwaren im Haus aufgefunden, die wohl vom angrenzenden Supermarkt stammen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 zu melden.

Untergruppenbach: Gasleitung beschädigt

Bei Verlegearbeiten wurde am Mittwochabend in Untergruppenbach eine Gasleitung beschädigt. Durch eine Firma sollten Glasfaserkabel in der Luise-Rinser-Straße verlegt werden. Bei den Arbeiten wurde gegen 17.45 Uhr eine Gasleitung beschädigt, wodurch kurze Zeit Gas austrat Die Leitung wurde abgestellt und repariert. Zu Personenschäden kam es nicht.

Heilbronn: Brand in Wohnhaus

Vermutlich durch brennendes Öl kam es am Donnerstagabend zu einem Brand in Heilbronn. Ein Bewohner verließ gegen 21 Uhr kurzzeitig die Küche seiner Wohnung in der Christophstraße, wodurch Öl in einer Pfanne auf dem Herd entflammte und anschließend auf die Dunstabzugshaube übergriff Der Mann konnte das Feuer selbständig löschen, wobei er leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden ist unbekannt.

Zaberfeld: Fenster an Grundschule beschädigt

Unbekannte beschädigten mehrere Fensterscheiben einer Grundschule in Zaberfeld. Gegen 6.30 Uhr wurden fünf kreisrunde Beschädigungen am Gebäude in der Straße "In der Fuchsgrube" festgestellt. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Ähnliche Beschädigungen wurden bereits in Pfaffenhofen festgestellt. Zeugen, die Hinweise zu den Beschädigungen oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07135 6507 beim Polizeiposten Güglingen zu melden.

