Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Betrunkener Autofahrer prallt gegen Linienbus

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Donnerstagmorgen einen Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Gegen 7.45 Uhr war der Mann mit seinem Mercedes Vito in der Haller Straße in Öhringen unterwegs. Vermutlich aufgrund der Alkoholisierung fuhr er mit seinem Wagen auf einen vorausfahrenden Linienbus auf. Durch den Aufprall entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der während der Unfallaufnehme durchgeführte Alkoholtest zeigte 2,2 Promille an, was zur Folge hatte, dass dem Fahrer seine Fahrerlaubnis entzogen wurde und er in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus musste.

Bretzfeld: Auf der falschen Fahrbahn unterwegs - Zeugen gesucht

Eine leicht verletzte Frau und circa 8.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, nachdem der Verursacher oder die Verursacherin von der Unfallstelle floh. Am Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr die 66-Jährige mit ihrem VW Golf die Kreisstraße 2342 vom Waldbach nach Eschenau. In einer langegezogenen Rechtskurve kam ihr ein Pkw auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Fahrerin mit ihrem VW nach rechts aus. Anschließend verlor die 66-Jährige die Kontrolle über ihr Gefährt, querte beide Fahrbahnen und kam links von der Kreisstraße ab. Im angrenzenden Waldstück kam der Wagen zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Frau leicht verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Der VW musste abgeschleppt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können oder Hinweise auf das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

