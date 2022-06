Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Weinsberg: Unfall mit Verletzten - Fahrbahn gesperrt

Die Fahrbahn der A6 bei Weinsberg musste am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt werden. Eine BMW-Lenkerin befuhr gegen 16.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Beifahrer die A6 von Bretzfeld in Richtung des Weinsberger Kreuzes auf der rechten Spur. Aufgrund eines Staus verlangsamte die Frau ihre Fahrt, was der Lenker eines von hinten anfahrenden Opels wohl übersah. Dieser wich noch aus, kollidierte hierbei aber mit der Schutzplanke und überschlug sich anschließend. Der Opel landete auf dem BMW, welcher hierdurch gedreht wurde und ebenfalls mit der Schutzplanke kollidierte. Durch den Unfall wurden die beiden Insassen des BMWs und der Opelfahrer verletzt und mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Aktuell konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. Die Bergungsmaßnahmen dauern an.

