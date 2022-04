Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der B 110 in Usedom (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

Am 15.04.2022, gegen 11:40 Uhr, ereignete sich auf der B110, in der Ortslage Usedom, ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden, an dem insgesamt drei PKW beteiligt waren. Der 21-jährige Führer eines PKW Ford Fiesta befuhr die Bäderstraße in Usedom Stadt. Vor ihm fuhren der 39-jährige Führer eines PKW Ford Tourneo, sowie der 36-jährige Fahrer eines PKW Mercedes-Benz GLC. Diese mussten an der Einmündung zum Gewerbegebiet verkehrsbedingt halten. Der Fahrer des Ford Fiesta erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford Tourneo auf. In der weiteren Folge wurde dieser auf den vor ihm stehenden Mercedes-Benz geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurde eine 34-jährige Mitfahrerin im Ford Tourneo schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Uni-Klinikum Greifswald geflogen. Ein 64-jähriger Insasse des Ford Tourneo und eine 38-jährige Mitfahrerin im Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mittels RTW ins Klinikum Anklam verbracht. Zwei der beteiligten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 110 teilweise voll gesperrt werden, was aufgrund des Osterreiseverkehrs zu erheblichen Stauerscheinungen führte. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

