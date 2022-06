Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Gas mit Bremse verwechselt

Zwei Verletzte gab es am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bad Mergentheim. Der 101-Jährige Mann wollte gegen 17 Uhr mit seinem Smart vom Parkplatz einer Therme im Erlenbachweg in die Tiefgarage fahren. Da die dortige Ampel rot zeigte, wollte der Senior anhalten, gab aber offenbar Gas anstatt zu bremsen, sodass der PKW gegen die gegenüberliegende Mauer prallte. Der Fahrer des Smart wurde leicht verletzt, seine 92-jährige Beifahrerin erlitt schwerere Verletzungen. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro.

Boxberg-Schweigern: Einbruch in Jugendtreff

In das Gebäude eines Jugendtreffs in Schweigern brachen Unbekannte zwischen Mittwoch, 25. Mai 2022, und diesem Mittwoch ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, indem sie die Eingangstür aufhebelten und entwendeten aus dem Inneren einen Besteckkasten. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf zirka 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, denen im angebenen Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 in Verbindung zu setzen.

