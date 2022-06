Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld: Einbruch ins Freibad- Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch unbemerkt Zutritt zu dem Freibad in Ilsfeld und brachen in den Kassenraum ein. Zwischen 23 Uhr und 7.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Bad in der Robert-Mayer-Straße, überwanden den Zaun oder das Rolltor und hebelten das Kassenfenster auf. Anschließend begaben sie sich zu dem Kiosk und öffneten gewaltsam ein Fenster. Insgesamt erbeuteten die Einbrecher lediglich wenige Euro Bargeld, verursachten jedoch circa 1.500 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 07134 9920 in Verbindung zu setzen.

Talheim: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht

Einbrecher verschafften sich in der Nacht auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einer Firma in Talheim. Zwischen 16.45 Uhr und 0.45 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Firmengebäude in der Robert-Bopp-Straße, hebelten eine Eingangstür auf und begaben sich in das Innere. Sie durchsuchten anschließend das Inventar und entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Unfall mit hohem Sachschaden

In der Nacht auf Donnerstag verursachte ein 33-Jähriger mit seinem Pkw einen Verkehrsunfall in Bad Friedrichshall-Jagstfeld. Gegen 0.15 Uhr war der Mann mit seinem BMW in der Uhlandstraße unterwegs. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Poller einer Brücke und anschließend gegenüber der dortigen Kreuzung gegen einen Metallzaun. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer deutlich betrunken war und keine Fahrerlaubnis besitzt. Ein Alkoholtest ergab 1,7 Promille. Anschließend ging es für den 33-Jährigen zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Wegen des Vorfalls erwartet ihn nun ein Strafverfahren. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An dem BMW entstand circa 30.000 Euro Sachschaden

Neckarsum: Motorrad übersehen

Eine verletzte Person und circa 8.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls in Neckarsulm. Am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, befuhr ein 73-Jähriger mit seinem Ford den Bechtle Platz. An der Einmündung zur Wilhelm-Hertz-Straße bog der Mann mit seinem Auto nach links ab und übersah dabei die von rechts herannahende 20-Jährige auf ihrem Kraftrad. Die beiden Fahrzeuge prallten im Einmündungsbereich zusammen, woraufhin die Frau stürzte. Durch den Unfall erlitt die Zweiradfahrerin leichte Verletzungen. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Mittwoch mit einem Lkw einen Sattelzug in Heilbronn und flüchtete anschließend. Zwischen 9.20 Uhr und 10 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Dieselstraße auf einem Gelände geparkten Sattelzug. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Zeugen nach Einbruch in Hochschule gesucht

Technisches Equipment im Wert von circa 50.000 Euro entwendeten Einbrecher zwischen Dienstag, gegen 13 Uhr aus der Hochschule in Heilbronn-Sontheim. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Container an dem Großparkplatz der Hochschule in der Max-Planck-Straße und brachen diesen auf. Aus dem Inneren entwendeten sie hochwertiges technisches Equipment. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: 16.000 Euro Unfallschaden und eine verletzte Person

Ein Unfall zwischen einen Transporter und einem Lkw ereignete sich am Mittwochvormittag im Industriegebiet in Heilbronn. Gegen 11 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit seinem MAN-Laster rückwärts von einem Gelände auf die Salzstraße. Dabei übersah er den bereits auf der Straße fahrenden Transporter eines 49-Jährigen. Der Transporterfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem IVECO gegen den Laster. Bei dem Unfall wurde der 49-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Heilbronn: Fahrradfahrer übersehen

Am Dienstagabend wurde in Heilbronn ein 34-Jähriger mit seinem Fahrrad von einem Auto angefahren. Gegen 17.50 Uhr befuhr der Mann mit seinem Rad die Jägerhausstraße. Eine entgegenkommende 64-jährige Autofahrerin übersah den Radler vermutlich und bog nach links in die Häldensteige ab. Hierbei prallte der Pkw gegen den Mann mit seinem Rad. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

