Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2022 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Kellerbrand

Am Donnerstag, kurz vor 24 Uhr, bemerkten die 63-jährige Bewohnerin und der 64-jährige Bewohner eines Einfamilienhauses in Pfaffenhofen, Obere Gehrnstraße, eine starke Rauchentwicklung im Keller. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindern und den Brand löschen. Nach einem technischen Defekt an einer Elektroheizung war es im Kellerraum des Einfamilienhauses zu einem Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, hauptsächlich durch Rußanhaftungen an den Wänden. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden ergaben sich nicht.

