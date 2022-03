Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin stürzt durch Hundebiss

Neubrandenburg (ots)

Am 16.03.2022 gegen 13:30 Uhr ist es in Neubrandenburg zu einem Hundebiss gekommen, wodurch eine Frau leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 84-Jährige Radfahrerin den Gehweg der Bertolt-Brecht-Straße im Neubrandenburger Vogelviertel. Auf Höhe der Ecke zur Greifstraße befand sich eine Spaziergängerin mit ihrem angeleinten Hund (Australian Shepherd). In dem Moment des Vorbeifahrens an der Greifstraße und dem dortigen Hund, wurde die Radfahrerin durch diesen in das Bein gebissen. Infolge des Bisses stürzte die 84-Jährige und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu, sodass sie mit einem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg gebracht wurde.

Die Ermittlungen zum Sachverhalt werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.

