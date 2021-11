Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau, K 5900, Lkr. Tuttlingen) Von der Straße abgekommen und Abhang hinuntergerutscht (29.11.2021)

Mühlheim an der Donau, K 5900, Lkr. Tuttlingen (ots)

Auf der Fahrt von Mühlheim in Richtung Mahlstetten ist ein 22-jähriger Fahrer eines Honda Jazz am späten Montagabend, gegen 22.40 Uhr, auf der winterglatten Kreisstraße 5900 von der Fahrbahn abgekommen und einen Abhang hinuntergerutscht. Der junge Mann hatte Glück und blieb bei dem Unfall unverletzt. An seinem Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.

