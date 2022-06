Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2022 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Weikersheim: Polizeibeamte angegriffen

Zwei Personen randalierten in der Nacht auf Freitag in Weikersheim und griffen Polizeibeamte an. Zeugen meldeten gegen Mitternacht randalierende Personen auf einem Supermarktparkplatz in der Gartenstraße. Durch die Polizei wurden zwei Personen angetroffen. Eine Frau weigerte sich zunächst ihre Personalien anzugeben, weshalb ihr Rucksack danach durchsucht wurde. In diesem konnte ein Messer mit feststehender Klinge von 17 Zentimetern aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der Frau und ihrem Begleiter wurde aufgrund der anhaltenden Lautstärke und deren Alkoholisierung ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Da sie diesem trotz mehrfacher Aufforderung nicht nachkamen wurde der Gewahrsam angedroht. Bei der Gewahrsamnahme des Mannes schlug dieser nach den Beamten und beleidigte sie. Währenddessen kam die Frau auf die Beamten zu und schlug mehrfach gegen die Heckscheibe des Streifenwagens. Sie wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen und schlug und trat hierbei eine Beamtin gegen den Kopf und biss ihr in den Unterarm, wodurch die Polizistin leichte Verletzungen erlitt. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Grünsfeld: Brand in Firmengebäude

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagmittag eine Anlage in Grünsfeld-Paimar in Brand. Bei der Firma in der Gewerbestraße geriet neben der Anlage die Umhausung und die Isolierung in Brand. Durch die Flammen wurde auch das Dach beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand, so dass ein Übergreifen der Flammen verhindert werden konnte. Der entstanden Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

